Хочолава прокомментировал переход из "Шахтёра" в "Копенгаген"

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Хочолава прокомментировал переход из "Шахтёра" в "Копенгаген"

Фото сайт "Копенгагена"

Новичок "Копенгагена" Давид Хочолава поделился эмоциями в связи с подтверждением своего трансфера из "Шахтёра" в датский клуб.

"Наконец-то смена клуба состоялась, я очень рад. "Копенгаген" - большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе. Я давно знал об их интересе, и, хотя существовал интерес ещё со стороны двух клубов, я всегда видел в "Копенгагене" очевидную возможность для меня, если обе стороны договорятся.

Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и вокруг неё, равно как и возможности выйти на поле", - цитирует 28-летнего грузина "Мета Спорт".

Напомним, что "Копенгаген" заплатил за игрока 2,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до июня 2025 года.

Хочолава выступал за "Шахтёр" с 2017 года, сыграл 83 матча и забил 3 гола.

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