Хочу, чтобы фанаты "Ювентуса" меня уважали: Мората высказался о предстоящем матче 1/8 Лиги чемпионов

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората, который ранее играл за "Ювентус", заявил, что будет делать, если забьет гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.

"Мы хотим провести хороший матч. Однако игра будет непростой. Но я не могу праздновать свой первый гол за "Атлетико" против "Ювентуса".

В Турине я бы не стал этого делать из уважения к бывшей команде, но мой первый гол в футболке этой команды будет много значить для меня. Поэтому я не хочу чувствовать себя виноватым, но я хочу, чтобы фанаты "Ювентуса" меня уважали. Надеюсь, они меня поймут, если я будут праздновать гол в Мадриде", - сказал Морату.

Матч между "Атлетико" и "Ювентусом" в рамках 1/8 Лиги чемпионов состоится сегодня, 20 февраля. Начало - 23:00.

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