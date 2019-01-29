Хочу играть: один из лидеров "Барселоны" ярко высказался о своем будущем



Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что он хочет остаться в каталонском клубе и продлить с ним контракт. Ранее сообщалось, что им интересуется "Челси".

"Я хочу играть в "Барселоне". Я с радостью останусь в команде еще на много лет, если мне предложат новый контракт. Я счастлив в клубе и все знают об этом.

Переход де Йонга? Я просто хочу играть. Его трансфер только добавит мне мотивации. Сейчас я нахожусь на пике карьеры. Намерен наслаждаться этим, а также пребыванием в "Барселоны", - приводит слова Ракитич Goal.com.

Напомним, что прошлым летом Ракитича хотел купить ПСЖ, но клубы не сумели договориться по трансферу.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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