"Хочу как Головин": хавбек ЦСКА заявил о желании уехать в Европу
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что его цель - оказаться в одной из европейских топ-лиг.
"Конечно, пример Головина заразителен. На него стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить карьеру так же. Безусловно, выступления в "Монако" помогают его прогрессу. Французская лига входит в пятёрку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растёт", - сказал Ахметов.
Напомним, что Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро.
С тех пор 23-летний россиянин провёл в составе монегасков 43 матча, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Что касается Ахметова, то СМИ его уже связывали с возможным переходом в "Арсенал" и "Рому".
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