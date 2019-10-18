"Хочу как Головин": хавбек ЦСКА заявил о желании уехать в Европу

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"Хочу как Головин": хавбек ЦСКА заявил о желании уехать в Европу

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что его цель - оказаться в одной из европейских топ-лиг.

"Конечно, пример Головина заразителен. На него стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить карьеру так же. Безусловно, выступления в "Монако" помогают его прогрессу. Французская лига входит в пятёрку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растёт", - сказал Ахметов.

Напомним, что Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро.

С тех пор 23-летний россиянин провёл в составе монегасков 43 матча, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Что касается Ахметова, то СМИ его уже связывали с возможным переходом в "Арсенал" и "Рому".

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