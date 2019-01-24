Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"

Новичок "Милана" Кшиштоф Пентек рассказал, что думает о своем переходе из "Дженоа".

"Я хочу проявить себя в серии А. Мне важно забивать, я ведь нападающий.

Я рад быть здесь. Мое детское фото с полотенцем с символикой "Милана"? Это не фотошоп.

Я с самого рождения готов. Сделаю все, чтобы вывести "Милан" в Лигу чемпионов", - сказал Пентек.

"Милан" в текущем сезоне занимает 4 место, набрав 34 балла.

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