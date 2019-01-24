Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"

Теги миланкшиштоф пентек

Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"

Новичок "Милана" Кшиштоф Пентек рассказал, что думает о своем переходе из "Дженоа".

"Я хочу проявить себя в серии А. Мне важно забивать, я ведь нападающий.

Я рад быть здесь. Мое детское фото с полотенцем с символикой "Милана"? Это не фотошоп.

Я с самого рождения готов. Сделаю все, чтобы вывести "Милан" в Лигу чемпионов", - сказал Пентек.

"Милан" в текущем сезоне занимает 4 место, набрав 34 балла.

Не пропустите: Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"| http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов