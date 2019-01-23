Хочу снова забивать: Балотелли поделился впечатлениями после перехода в "Марсель"

Нападающий Марио Балотелли рассказал об ощущениях от перехода в "Марсель".

"Я надеюсь, что смогу радовать болельщиков. В Марселе очень милые фанаты и хороший стадион.

Я знал, что когда-нибудь буду играть здесь. Это очень известная команда.

Я сделаю все, чтобы помочь своей команде, хочу снова забивать голы", - сказал Балотелли.

Напомним, сегодня, 23 января, Балотелли перешел в "Марсель" из "Ниццы". Контракт рассчитан на 3 года.

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