Хочу снова забивать: Балотелли поделился впечатлениями после перехода в "Марсель"

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Хочу снова забивать: Балотелли поделился впечатлениями после перехода в "Марсель"

Нападающий Марио Балотелли рассказал об ощущениях от перехода в "Марсель".  

"Я надеюсь, что смогу радовать болельщиков. В Марселе очень милые фанаты и хороший стадион.

Я знал, что когда-нибудь буду играть здесь. Это очень известная команда.

Я сделаю все, чтобы помочь своей команде, хочу снова забивать голы", - сказал Балотелли.

Напомним, сегодня, 23 января, Балотелли перешел в "Марсель" из "Ниццы". Контракт рассчитан на 3 года.

Не пропустите: Официально: Балотелли перешел в "Марсель"  | http://soccernews.ru

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