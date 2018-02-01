Ходдл о возможном уходе Почеттино в "Реал": "Зачем уходить в клуб, где тебя могут уволить после восьми месяцев работы"

Теги тоттенхэмреал мадридмаурисио почеттино

Ходдл о возможном уходе Почеттино в "Реал": "Зачем уходить в клуб, где тебя могут уволить после восьми месяцев работы"Известный английский тренер Глен Ходдл прокомментировал возможный уход наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в мадридский "Реал".

"Зачем уходить в клуб, где после восьми месяцев работы, в случае неудачных выступлений, тебя могут уволить? Он любит "Тоттенхэм" и пытается построить что-то здесь. Я думаю, он захочет покинуть "Тоттенхэм" только после выигрыша трофея с клубом", - цитирует 60-летнего специалиста The Sun.

Напомним, Почеттино прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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