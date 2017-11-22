Ходдл оценил шансы "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов

Экс-игрок сборной Англии Гленн Ходдл рассказал о шансах "Тоттенхэма" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Мне кажется, что "Тоттенхэм" в этом сезоне дойдет до четвертьфинала Лиги Чемпионов, как минимум" - приводит слова Ходдла HITC.

Напомним, что "Тоттенхэм" возглавляет свою группу в Лиге Чемпионов опережая "Реал" на 3 очка.

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