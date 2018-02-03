Ходдл поделился мнением об игре Алли в этом сезоне

Бывший тренер "Тоттенхэма" Гленн Ходдл высказал об игре хавбека Деле Алли в текущем сезоне.

"У Алли выходит не очень уверенный сезон, хотя он по-прежнему может влиять на конечный результат игры "Тоттенхэма". Деле нравится забивать голы, он продолжает это делать на протяжении уже нескольких сезонов. Мы забываем о том, насколько он молод, ему всего 21 год" - приводит слова Ходдла Daily Mail.

В текущем сезоне Алли провел 21 игру, забил 9 голов и отдал 12 ассистов.

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