Ходжсон: "Алекс Фергюсон сказал, что этот парень может стать одним из лучших полузащитников Европы"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон высоко оценил игру полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

"Я разговаривал с сэром Алексом Фергюсоном, и он сказал, что этот парень может стать одним из лучших хавбеков Европы. Я не люблю раздавать дивиденды перспективным игрокам, но это очевидно, что он является топ-футболистом", - цитирует 70-летнего специалиста goal.com.

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас". | soccernews.ru