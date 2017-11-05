Ходжсон: "Алекс Фергюсон сказал, что этот парень может стать одним из лучших полузащитников Европы"

Теги рой ходжсоналекс фергюсонделе алли

Ходжсон: "Алекс Фергюсон сказал, что этот парень может стать одним из лучших полузащитников Европы"Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон высоко оценил игру полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

"Я разговаривал с сэром Алексом Фергюсоном, и он сказал, что этот парень может стать одним из лучших хавбеков Европы. Я не люблю раздавать дивиденды перспективным игрокам, но это очевидно, что он является топ-футболистом", - цитирует 70-летнего специалиста goal.com.

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов