Ходжсон близок к согласованию контракта с "Кристал Пэлас"

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Ходжсон близок к согласованию контракта с "Кристал Пэлас"

Английский специалист Рой Ходжсон рассказал, что в ближайшее время может возглавить "Кристал Пэлас".

"Я надеюсь, мы близки. Это отличная возможность вернуться в игру, которую я люблю, в игру на высочайшем уровне. К тому же, это клуб которым я всегда восхищался и поддерживал.

В данный момент я не готов говорить о составе. Я еще никого из футболистов не встречал и не начинал с ними работать" - приводит слова Ходжсона Sky Sports.

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