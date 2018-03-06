Ходжсон: "Это словно день сурка, мы снова уходим с поля без очков"

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Ходжсон: "Это словно день сурка, мы снова уходим с поля без очков"Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон пообщался с журналистами после матча 29-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:3).

По ходу встречи его команда вела в счете 2:0, но упустила победу.

"Это словно день сурка. Мы снова уходим с поля без очков. Как и в игре с "Тоттенхэмом“. Я уверен, что мы заслужили большего. Думал, что мы сможем набрать по крайней мере одно очко. Но в очередной раз поражение. Я просто опустошён", - отметил он.

Не пропустите видеообзор матча "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
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11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
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