Ходжсон поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон высказался в преддверии матча 21-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" забивает по четыре-пять голов многим командам в АПЛ. Любая команда, которая пытается играть с ними на равных, в атакующий футбол, подвергает себя риску. Но наш подбор игроков больше подходит именно для такой игры. Боюсь, что у нас нет другого выхода, кроме как сыграть так, как мы играли с "Арсеналом". Это будет интересный матч для нейтральных зрителей" - цитирует Ходжсона Daily Mail.

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" состоится сегодня в 15:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru