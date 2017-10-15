Ходжсон разрешил игрокам "Кристал Пэлас" выпить после победы над "Челси"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон высказался после матча восьмого тура АПЛ против "Челси".

"Это было замечательно. Я сказал игрокам, что они заслужили право выпить, потому что мы играли с чемпионом Англии и ушли с поля с заслуженной победой. За последний месяц мы перенесли несколько тяжёлых поражений, однако даже в тех матчах были моменты, которые демонстрировали, что всё не так плохо, как показывал счёт" - цитирует Ходжсона BBC.

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