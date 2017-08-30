Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон согласился возглавить "Кристал Пэлас".

Напомним, что действующий наставник клуба Франк де Бур не устраивает руководство "Кристал Пэлас" и уже сейчас ему ищут замену.

Ходжсон же готов принять "Кристал Пэлас", который по итогам трех туров расположился на предпоследнем месте.

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