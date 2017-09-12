Ходжсон стал тренером "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас", сообщил председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш.

До этого Ходжсон работал со сборной Англии в период с 2012 по 2016 год. Также отметим, что карьеру футболиста Ходжсон начинал в молодежной команде "Пэлас".

Напомним, что Ходжсон сменил на этом посту ранее уволенного Франка де Бура.

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