Ходжсон: "Такие тренеры, как Венгер, заслуживают глубочайшего уважения"

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Ходжсон: "Такие тренеры, как Венгер, заслуживают глубочайшего уважения"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон в преддверии матча 24-го тура АПЛ против "Арсенала" поделился мнением о работе наставника "канониров" Арсена Венгера.

"Думаю, такие тренеры, как Арсен, заслуживают глубочайшего уважения за свою деятельность во всём футболе, не только в Англии. Он рекордсмен почти во всех параметрах. Венгера много критикуют, но он может проиграть хоть 50 матчей и это никак не изменит моё уважение к нему как к тренеру, к человеку и, в особенности, к его выдающейся работе в "Арсенале". Мне очень легко симпатизировать и говорить приятные вещи про Венгера, потому что я не представляю, как про него можно высказываться иначе" - приводит слова Ходжсона Daily Mail.

Напомним, что матч "Арсенал" – "Кристал Пэлас" состоится в субботу в 18:00 по московскому времени.

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