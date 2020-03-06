Ходжсон заключил новое соглашение с "Кристал Пэлас"

Теги кристал пэласрой ходжсон

Ходжсон заключил новое соглашение с "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Роем Ходжсоном.

Новое соглашение 72-летнего специалиста с лондонским клубом рассчитано до завершения сезона 2020/21.

Напомним, что Ходжсон возглавил "Пэлас" 12 сентября 2017 года.

В текущем розыгрыше АПЛ "орлы" занимают 12-е место в турнирной таблице по итогам 28 туров.

Не пропустите: Клуб АПЛ намерен купить Чалова, чтобы удержать главного тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов