Ходжсон заключил новое соглашение с "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Роем Ходжсоном.
Новое соглашение 72-летнего специалиста с лондонским клубом рассчитано до завершения сезона 2020/21.
Напомним, что Ходжсон возглавил "Пэлас" 12 сентября 2017 года.
В текущем розыгрыше АПЛ "орлы" занимают 12-е место в турнирной таблице по итогам 28 туров.
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