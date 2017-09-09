"Хоффенхайм" - "Бавария" - 2:0 (обзор)

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"Хоффенхайм" - "Бавария" - 2:0 (обзор)Сегодня в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на выезде уступила "Хоффенхайму". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 3 7
2 Хоффенхайм 3 7
3 Ганновер 96 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Бавария Мюнхен 3 6
6 Гамбург 3 6
7 Аугсбург 3 4
8 Боруссия Менхенгладбах 3 4
9 Айнтрахт Франкфурт 3 4
10 Вольфсбург 3 4
11 Шальке 2 3
12 Майнц 05 3 3
13 Герта 2 3
14 Штутгарт 2 3
15 Фрайбург 3 2
16 Байер Леверкузен 3 1
17 Вердер Бремен 2 0
18 Кельн 3 0
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