"Хоффенхайм" - "Бавария": анонс и прогноз матча 18 тура Бундеслиги

"Хоффенхайм" – "Бавария"

Стадион: "Вирсоль Рейн-Неккар-Арена" (Зинсхайм)

Начало матча: 22:30

Второй круг немецкой Бундеслиги стартует 18 января в маленьком городке Зинсхайм, где местный "Хоффенхайм" будет принимать мюнхенскую «Баварию». В первом круге подопечные Нико Ковача одержали уверенную победу 3:1, однако сейчас повторить это достижение будет куда сложнее, ведь «Хоффенхайм» называют исключительно домашней командой. Этот тезис не раз подтверждался в прошлом сезоне, когда команда впервые вышла в групповой этап Лиги Чемпионов.

Начать повествование стоит именно с «Хоффенхайма», так как в нынешнем сезоне он вполне достоин титула «немецкой Валенсии». Все дело в том, что подопечные Юлиана Нагельсмана являются лидером чемпионата по количеству ничьих – 7. Что удивительно, 6 из них были добыты в последних 6 турах. Если брать во внимание только официальные встречи во всех турнирах, то "деревенские" не выигрывают с 10 ноября прошлого года, то есть 8 встреч кряду. При этом "Хоффенхайм" умудряется сохранять 7 строчку в лиге и все еще имеет шансы подняться в зону Лиги Чемпионов (до нее всего 6 балов). Стоит отметить еще одну важную черту игры команды. "Деревенские" являются первой командой Бундеслиги и третьим клубом из ТОП-5 европейских лиг по среднему количеству ударов за матч – 18,3. Для сравнения, "Бавария" стреляет по 17,6 раз.

Что касается "немецкого Голливуда", то для них любая потеря очков категорически противопоказана. Подопечные Ковача набрали очень хороший ход в конце 2018 года, выиграв 5 матчей подряд, что позволило подойти к лидеру – дортмундской "Боруссии" – на 6 баллов. При этом ключевое изменение коснулось обороны: мяч в сетку "Баварии" не залетает уже в 4 встречах Бундеслиги кряду. Да и в атаке объявился новый герой. В последних матчах 2018 года феерил Франк Рибери – он забил 4 гола в 3 встречах. Однако в матче против "Хоффенхайма" француз не сыграет по причине травмы. Кроме него матч пропустят Роббен и Толлисо.

Интересные факты перед противостоянием "Хоффенхайма" и "Баварии"

"Бавария" победила в 16 из 19 последних гостевых матчей в Бундеслиге.

"Хоффенхайм" сыграл вничью в 6 матчах Бундеслиги кряду.

"Бавария" не проиграла "Хоффенхайму" 20 из 22 последних матчей во всех турнирах.

В последних 4 встречах Бундеслиги "Бавария" непременно забивала как минимум 2 гола.

Ориентировочные составы

"Хоффенхайм": Бауманн – Адамс, Фогт, Хюбнер – Кадержабек, Демирбай, Грилитч, Биттенкурт, Шульц – Жоэлинтон, Крамарич.

"Бавария": Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Горецка, Тиаго – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски.

Прогноз на матч "Хоффенхайм" – "Бавария"

Букмекеры не сомневаются в победе "Баварии". Коэффициент на победу "красных" равняется 1,68. На ничью дают 4,3. В случае победы "Хоффенхайма" поставленную сумму можно умножить в 5 раз.

Из-за относительно новой линии флангов "Бавария" может испытать некоторые проблемы с завершением своих моментов. К тому же "Хоффенхайм" хоть и пропускает регулярно, но никогда не отгребает по полной программе. Многое будет зависеть от того, как "Бавария" защитится от быстрых выпадов, которыми славятся "деревенские". Наш ресурс рекомендует поставить на то, что планка в 4 гола не будет пробита!

Прогноз Soccernews: тотал 3,5 М (1,8).