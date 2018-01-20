"Хоффенхайм" - "Байер" - 1:4 (обзор)

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"Хоффенхайм" - "Байер" - 1:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Хоффенхаймом" и "Байером".

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1 Бавария Мюнхен 18 44
2 Байер Леверкузен 19 31
3 РБ Лейпциг 19 31
4 Боруссия Менхенгладбах 19 31
5 Боруссия Дортмунд 19 30
6 Шальке 18 30
7 Айнтрахт Франкфурт 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
15 Майнц 05 19 20
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 19 15
18 Кельн 19 12
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