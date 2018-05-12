"Хоффенхайм" - "Боруссия" Д - 3:1 (обзор)

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"Хоффенхайм" - "Боруссия" Д - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Хоффенхаймом" и "Боруссией".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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