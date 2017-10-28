"Хоффенхайм" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 1:3, "Шальке" - "Вольфсбург" - 1:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 10-го тура немецкой Бундеслиги, в которых менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм", а "Шальке" и "Вольфсбург" сыграли вничью.

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