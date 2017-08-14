"Хоффенхайм" дебютирует в еврокубках матчем против "Ливерпуля"

"Хоффенхайм" – "Ливерпуль"

Стадион: "Райн-Неккар-Арена" (Зинсхайм)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды)

Бесспорно, самым ожидаемым и интригующим противостоянием в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов является дуэль немецкого "Хоффенхайма" и английского "Ливерпуля". Жаль, но кому-то из этих двух представителей мощнейших европейских дивизионов придется остаться за бортом футбольного турнира номер один. Первый матч пройдет в Германии, где исторически скромная команда, взлетевшая относительно не так давно проведет свою первую еврокубковую игру за более, чем сотню лет существования клуба.

В этом смысле "сине-белым" не очень повезло, ведь их оппонент, кроме того, что просто сильная и титулованная команда еще и супер мотивированная. При Юргене Клоппе "красные" еще не выступали в Лиге чемпионов, а, чтобы удостоиться такой чести мерсисайдцам в прошлом сезоне в жесткой борьбе довелось оставить позади таких тяжеловесных монстров, как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Кстати, любопытно будет понаблюдать за противостоянием наставников. Оба они – немцы, Клопп - давно селебрити и один из лучших специалистов в мире, а Юлиан Нагельсманн – 30-летний новичок, который в прошлом году всех очаровал и совершенно справедливо прибрал к рукам награду лучшего тренера Бундеслиги.

На выходных "Ливерпуль" отыграл свой первый официальный матч, который показал, что нерешенных проблем у англичан еще масса. Также нехороший отпечаток на команду накладывает ситуация, сложившаяся вокруг Коутиньо, который, как правда, повис в воздухе и ждет решение руководства "красных" относительно трансфера в "Барселону". Кроме того, головной боли добавляют травмы таких важных исполнителей, как Лаллана, Старридж и Клайн. Для "Хоффенхайма" предстоящий поединок станет тоже вторым в сезоне. "Деревенщики" на свой счет успели записать победу в Кубке Германии над скромным "Рот-Вайсс". И если со "скаузерами" все плюс-минус ясно, то действия подопечных Нагельсманна в завтрашнем поединке вызывают большущий интерес.

Интересные факты противостояния "Хоффенхайма" и "Ливерпуля":

"Хоффенхайм" и "Ливерпуль" ни разу в истории не играли друг против друга.

Юрген Клопп 16 раз встречался с "Хоффенхаймом" в качестве тренера "Майнца" (одна победа, одна ничья) и дортмундской "Боруссии" (пять побед, четыре ничьих, четыре поражения).

Мерсисайдский клуб не проигрывал в шести последних встречах с соперниками из Германии.

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино выступал за "Хоффенхайм" с 2011 по 2015, после чего присоединился к "красным".

Ориентировочные составы на игру:

Хоффенхайм: Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хюбнер, Тольян, Демирбай, Полански, Амири, Шульц, Вагнер, Крамарич

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Милнер, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Хоффенхайм" – "Ливерпуль":

Ничья с "Уотфордом" – немного смазала впечатление о "Ливерпуле", который рвал и метал в предсезонке. Очевидно, после выезда на "Викаридж Роуд" шансы немного уровнялись, и явного фаворита нет. Тем не менее, небольшое преимущество букмекеры отдают мерсисайдцам, о чем свидетельствует коэффициент 2.4. Победа "Хоффенхайма" в среднем оценивается в 2.9.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Халл Сити" - "Вулверхэмптон" | http://soccernews.ru