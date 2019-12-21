"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией"
В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму".
Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся на шестое место, а "Боруссия" так и осталась на четвертом.
"Хоффенхайм" - "Боруссия Д" 2:1
Голы: Гетце, 17 - 0:1, Адамян, 79 - 1:1, Крамарич, 87 - 2:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Баумгартнер (Кадержабек, 78), Нордтвейт, Хюбнер, Гриллич, Гайгер (Локадия, 65), Самассеку (Адамян, 46), Руди, Бебу, Сков, Крамарич.
"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Шульц, Санчо, Вайгль, Брандт, Гетце (Пако Алькасер, 85), Азар (Бруун Ларсен, 46), Хуммельс (Пишчек, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|16
|34
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|34
|3
|Бавария Мюнхен
|16
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|16
|29
|6
|Хоффенхайм
|17
|27
|7
|Фрайбург
|16
|25
|8
|Байер Леверкузен
|16
|25
|9
|Вольфсбург
|16
|24
|10
|Аугсбург
|16
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|13
|Герта
|16
|18
|14
|Майнц 05
|16
|18
|15
|Кельн
|16
|14
|16
|Вердер Бремен
|16
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9