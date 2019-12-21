"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией"

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"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией"

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму".

Благодаря победе "Хоффенхайм" поднялся на шестое место, а "Боруссия" так и осталась на четвертом.

"Хоффенхайм" - "Боруссия Д" 2:1

Голы: Гетце, 17 - 0:1, Адамян, 79 - 1:1, Крамарич, 87 - 2:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Баумгартнер (Кадержабек, 78), Нордтвейт, Хюбнер, Гриллич, Гайгер (Локадия, 65), Самассеку (Адамян, 46), Руди, Бебу, Сков, Крамарич.

"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Шульц, Санчо, Вайгль, Брандт, Гетце (Пако Алькасер, 85), Азар (Бруун Ларсен, 46), Хуммельс (Пишчек, 46).

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