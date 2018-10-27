"Хоффенхайм" дома уничтожил "Штутгарт"

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на своём поле разгромил "Штутгарт" со счётом 4:0. Стоит отметить, что "швабы" с восьмой минуты играли вдесятером после удаления Эмилиано Инсуа.

"Хоффенхайм" – "Штутгарт" - 4:0

Голы: Бренет, 48 - 1:0, Жоэлинтон, 51 - 2:0, Бельфодиль, 57 - 3:0, Бельфодиль, 60 - 4:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Бичакчич, Кадержабек (Нордтвейт, 62), Бренет, Цубер, Гриллич (Демирбай, 40), Нелсон, Крамарич (Грифо, 61), Бельфодиль, Жоэлинтон.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Павар, Инсуа, Баумгартль, Аскасибар, Томми (Озджан, 85), Гентнер, Маффео (Бек, 76), Гонсалес, Гомес (Сарпей, 56).

Удаление: Инсуа (8).



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