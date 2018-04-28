"Хоффенхайм" – "Ганновер" - 3:1 (обзор)

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"Хоффенхайм" – "Ганновер" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура немецкой Бундеслиги между "Хоффенхаймом" и "Ганновером".

Не пропустите: Хет-трик Крамарича принёс "Хоффенхайму" победу над "Ганновером". | http://soccernews.ru 

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2 Шальке 31 56
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 31 51
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 31 40
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 32 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 31 30
16 Фрайбург 31 30
17 Гамбург 31 25
18 Кельн 31 22
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