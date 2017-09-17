"Хоффенхайм" - "Герта" - 1:1 (обзор)

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"Хоффенхайм" - "Герта" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Хоффенхайм" дома не смог обыграть берлинскую "Герту".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Боруссия Дортмунд 4 10
2 Ганновер 96 4 10
3 Бавария Мюнхен 4 9
4 Шальке 4 9
5 Хоффенхайм 4 8
6 РБ Лейпциг 4 7
7 Аугсбург 4 7
8 Гамбург 4 6
9 Штутгарт 4 6
10 Боруссия Менхенгладбах 4 5
11 Герта 4 5
12 Байер Леверкузен 4 4
13 Айнтрахт Франкфурт 4 4
14 Вольфсбург 4 4
15 Майнц 05 4 3
16 Фрайбург 4 2
17 Вердер Бремен 4 1
18 Кельн 4 0
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