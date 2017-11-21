"Хоффенхайм" готов продать Вагнера за 15 миллионов евро

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"Хоффенхайм" готов продать Вагнера за 15 миллионов евро

Руководство "Хоффенхайма" определилось со стоимостью форварда Сандро Вагнера, сообщает Bild.

По сведениям издания, "сине-белые" готовы продать 29-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, что главным претендентом на Вагнера является "Бавария", которая хочет подписать нападающего уже в январе.

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