"Хоффенхайм" хочет арендовать Гнабри

"Хоффенхайм" намерен арендовать полузащитника мюнхенской "Баварии" Сержа Гнабри.

Отметим, что Гнабри перешел в "Баварию" из бременского "Вердера" этим летом.

"Естественно, Гнабри – очень интересный футболист. Но повсеместно известно, что если игроку звонит "Бавария", то у других клубов шансов нет", - сказали в "Хоффенхайме".

Читайте: "Шальке" намерен арендовать Гнабри | http://soccernews.ru