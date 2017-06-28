"Хоффенхайм" хочет арендовать Гнабри

Теги хоффенхаймсерж гнабрибавария мюнхен

"Хоффенхайм" хочет арендовать Гнабри"Хоффенхайм" намерен арендовать полузащитника мюнхенской "Баварии" Сержа Гнабри.

Отметим, что Гнабри перешел в "Баварию" из бременского "Вердера" этим летом.

"Естественно, Гнабри – очень интересный футболист. Но повсеместно известно, что если игроку звонит "Бавария", то у других клубов шансов нет", - сказали в "Хоффенхайме".

Читайте: "Шальке" намерен арендовать Гнабри  | http://soccernews.ru

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