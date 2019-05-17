"Хоффенхайм" хочет купить Головина

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"Хоффенхайм" хочет купить Головина

"Хоффейнхайм" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Хоффенхайма" российский хавбек может заменить Керема Дембирая, который перейдет в "Байер". "Монако" может продать Головина не менее, чем за 30 миллионов евро. Именно за эту сумму французы купили игрока прошлым летом у ЦСКА.

В нынешнем сезоне 22-летний Головин провел за "Монако" 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Как я и говорил в начале сезона,в Монако не стоило ему лезть,там он бы потерялся на фоне Фалькао,Лопеша и др.Сейчас идти на понижение нет смысла,дно пробито уже в Монако!Сейчас вариант,который я вижу,реабилитироваться с Монако за год (благо еще молод) и потом уже постепенно ехать в Испвнию или Англию.

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Крош
Крош

В Италии хорошо бы смотрелся.

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