"Хоффенхайм" хочет купить Головина

"Хоффейнхайм" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Хоффенхайма" российский хавбек может заменить Керема Дембирая, который перейдет в "Байер". "Монако" может продать Головина не менее, чем за 30 миллионов евро. Именно за эту сумму французы купили игрока прошлым летом у ЦСКА.

В нынешнем сезоне 22-летний Головин провел за "Монако" 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Милан" определил три трансферные цели на лето. | http://soccernews.ru