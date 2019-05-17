"Хоффенхайм" хочет купить Головина
"Хоффейнхайм" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину, сообщает Transfermarkt.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Хоффенхайма" российский хавбек может заменить Керема Дембирая, который перейдет в "Байер". "Монако" может продать Головина не менее, чем за 30 миллионов евро. Именно за эту сумму французы купили игрока прошлым летом у ЦСКА.
В нынешнем сезоне 22-летний Головин провел за "Монако" 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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"Милан" определил три трансферные цели на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19