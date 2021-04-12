"Хоффенхайм" и "Байер" не смогли выявить сильнейшего

Теги хоффенхаймбайер леверкузен

"Хоффенхайм" и "Байер" не смогли выявить сильнейшегоФото: Твиттер @bayer04_en
Закончился заключительный матч 28 тура Бундеслиги, в котором "Хоффенхайм" на своем поле принимал "Байер". Игра не изобиловала яркими моментами и закономерно завершилась нулевой ничьей. Для обеих команд этот результат стал неудовлетворительным, поскольку хозяева еще не решили задачу сохранения прописки на следующий сезон, а гости стремятся попасть зону еврокубков.

После этого тура команды остались на своих позициях. У "Байера" 44 очка и 6 строчка в турнирной таблице, а у "Хоффенхайма" - 12 место при 31 набранном балле.

"Хоффенхайм" - "Байер" 0:0 (0:0)

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Акпогума (Нордтвейт, 88), Пош, Ричардс, Сессеньон, Руди (Крамарич, 38), Гриллич, Баумгартнер, Сков (Рюттер, 78), Бебу.

"Байер": Градецки, Бендер, Едвай, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Фримпонг, 71), Паласиос, Виртц (Амири, 58), Диаби (Бэйли, 86), Аларио (Шик, 58).

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