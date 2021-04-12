"Хоффенхайм" и "Байер" не смогли выявить сильнейшего
Фото: Твиттер @bayer04_en
Закончился заключительный матч 28 тура Бундеслиги, в котором "Хоффенхайм" на своем поле принимал "Байер". Игра не изобиловала яркими моментами и закономерно завершилась нулевой ничьей. Для обеих команд этот результат стал неудовлетворительным, поскольку хозяева еще не решили задачу сохранения прописки на следующий сезон, а гости стремятся попасть зону еврокубков.
После этого тура команды остались на своих позициях. У "Байера" 44 очка и 6 строчка в турнирной таблице, а у "Хоффенхайма" - 12 место при 31 набранном балле.
"Хоффенхайм" - "Байер" 0:0 (0:0)
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Акпогума (Нордтвейт, 88), Пош, Ричардс, Сессеньон, Руди (Крамарич, 38), Гриллич, Баумгартнер, Сков (Рюттер, 78), Бебу.
"Байер": Градецки, Бендер, Едвай, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Фримпонг, 71), Паласиос, Виртц (Амири, 58), Диаби (Бэйли, 86), Аларио (Шик, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20