"Хоффенхайм" и "Боруссия" Менхенгладбах прошли в следующий раунд Кубка Германии

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"Хоффенхайм" и "Боруссия" Менхенгладбах прошли в следующий раунд Кубка ГерманииФото: твиттер "Хоффенхайма"

Сегодня, 9 августа, прошли заключительные матчи 1-го раунда Кубка Германии.

"Виктория" Кельн - "Хоффенхайм" 2:3

Голы: Крамарич (пен), 27 - 0:1, Хандле, 33 - 1:1, Даббур, 94 - 1:2, Грегер, 102 - 2:2, Крамарич, 107 - 2:3

"Виктория" Кельн: Николас, Бубалла, Грегер, Россман, Amyn (Филипп, 59), Лорх (Hemcke, 90), Хандле, Хайстер (May, 105), Зонтаймер (Буняку, 110), Клефиш, Moller (Тиле, 59).

"Хоффенхайм": Пентке, Акпогума, Фогт, Богарде (Пош, 63), Раум (Йон, 115), Баумгартнер, Штиллер, Гайгер (Даббур, 76), Бруун Ларсен (Гачинович, 105), Рюттер (Руди, 64), Крамарич.


"Кайзерслаутерн" - "Боруссия" М 0:1

Гол: Штиндль, 11 - 0:1

"Кайзерслаутерн": Рааб, Циммер, Зенгер, Краус (Niehues, 46), Tomiak, Клингенбург (Кляйнзорге, 64), Гетце (Gibs, 85), Редондо (Киприт, 85), Цук, Вундерлих, Ханслик (Зесса, 63).

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Лайнер, Скалли, Гинтер, Вольф, Бенеш (Плеа, 73), Штиндль (Хофманн, 90), Нойхаус, Херрманн (Беннеттс, 80), Крамер.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
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