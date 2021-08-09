"Хоффенхайм" и "Боруссия" Менхенгладбах прошли в следующий раунд Кубка Германии
Фото: твиттер "Хоффенхайма"
Сегодня, 9 августа, прошли заключительные матчи 1-го раунда Кубка Германии.
"Виктория" Кельн - "Хоффенхайм" 2:3
Голы: Крамарич (пен), 27 - 0:1, Хандле, 33 - 1:1, Даббур, 94 - 1:2, Грегер, 102 - 2:2, Крамарич, 107 - 2:3
"Виктория" Кельн: Николас, Бубалла, Грегер, Россман, Amyn (Филипп, 59), Лорх (Hemcke, 90), Хандле, Хайстер (May, 105), Зонтаймер (Буняку, 110), Клефиш, Moller (Тиле, 59).
"Хоффенхайм": Пентке, Акпогума, Фогт, Богарде (Пош, 63), Раум (Йон, 115), Баумгартнер, Штиллер, Гайгер (Даббур, 76), Бруун Ларсен (Гачинович, 105), Рюттер (Руди, 64), Крамарич.
"Кайзерслаутерн" - "Боруссия" М 0:1
Гол: Штиндль, 11 - 0:1
"Кайзерслаутерн": Рааб, Циммер, Зенгер, Краус (Niehues, 46), Tomiak, Клингенбург (Кляйнзорге, 64), Гетце (Gibs, 85), Редондо (Киприт, 85), Цук, Вундерлих, Ханслик (Зесса, 63).
"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Лайнер, Скалли, Гинтер, Вольф, Бенеш (Плеа, 73), Штиндль (Хофманн, 90), Нойхаус, Херрманн (Беннеттс, 80), Крамер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20