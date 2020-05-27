"Хоффенхайм" и "Фортуна" добились побед в 28-м туре чемпионата Германии
Завершились несколько матчей 28-го тура чемпионата Германии. "Хоффенхайм" обыграл "Кельн", "Фортуну" выиграла у "Шальке", "Аугсбург" и "Кельн" голов не забили, "Унион" и "Майнц" разошлись миром.
"Хоффенхайм" – "Кельн" - 3:1 (1:0)
Голы: Баумгартнер, 11 - 1:0, Баумгартнер, 46 - 2:0, Цубер, 48 - 3:0, Кайнц, 60 - 3:1
"Фортуна" – "Шальке" - 2:1 (0:0)
Голы: Маккенни, 53 - 0:1, Хеннингс, 63 - 1:1, Караман, 68 - 2:1
"Аугсбург" – "Падерборн" - 0:0
"Унион" – "Майнц" - 1:1 (1:1)
Голы: Баку, 13 - 0:1, Ингвартсен, 33 - 1:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Фрайбург
|28
|38
|8
|Шальке
|28
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|27
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19