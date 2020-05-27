"Хоффенхайм" и "Фортуна" добились побед в 28-м туре чемпионата Германии

Завершились несколько матчей 28-го тура чемпионата Германии. "Хоффенхайм" обыграл "Кельн", "Фортуну" выиграла у "Шальке", "Аугсбург" и "Кельн" голов не забили, "Унион" и "Майнц" разошлись миром.

"Хоффенхайм" – "Кельн" - 3:1 (1:0)

Голы: Баумгартнер, 11 - 1:0, Баумгартнер, 46 - 2:0, Цубер, 48 - 3:0, Кайнц, 60 - 3:1

"Фортуна" – "Шальке" - 2:1 (0:0)

Голы: Маккенни, 53 - 0:1, Хеннингс, 63 - 1:1, Караман, 68 - 2:1

"Аугсбург" – "Падерборн" - 0:0

"Унион" – "Майнц" - 1:1 (1:1)

Голы: Баку, 13 - 0:1, Ингвартсен, 33 - 1:1

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