"Хоффенхайм" и "Вердер" вышли в 1/16 финала Кубка Германии

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"Хоффенхайм" и "Вердер" вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Представляем результаты 1/32 финала Кубка Германии.

"Вюрцбургер Киккерс" - "Хоффенхайм" 3:3, по пенальти - 4:5

Голы: Кадержабек, 29 - 0:1, Бебу, 54 - 0:2, Кауфманн, 68 - 1:2, Вренези (пен), 75 - 2:2, Салаи, 99 - 2:3, Пфайфер, 114 - 3:3

"Вюрцбургер Киккерс": Верстаппен, Kwadwo, Хеммерих, Хансен, Гнаазе (Видеманн, 65), Шуппан, Зонтаймер, Хэгеле, Кауфманн, Бауманн (Вренези, 58), Пфайфер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Гайгер (Сков, 78), Руди, Грифо (Салаи, 46), Цубер (Бренет, 72), Бебу, Гриллич (Рупп, 90).


"Баунаталь" - "Бохум" 2:3


"Ульм" - "Хайденхайм" 0:2


"Дельменхорст" - "Вердер" 1:6

Голы: Осако, 10 - 0:1, Мойсандер, 19 - 0:2, Шмидт, 30 - 1:2, Рашица, 37 - 1:3, Клаассен, 40 - 1:4, Пиццарро, 68 - 1:5, Пиццарро, 74 - 1:6

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6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
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