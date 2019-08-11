"Хоффенхайм" и "Вердер" вышли в 1/16 финала Кубка Германии
Представляем результаты 1/32 финала Кубка Германии.
"Вюрцбургер Киккерс" - "Хоффенхайм" 3:3, по пенальти - 4:5
Голы: Кадержабек, 29 - 0:1, Бебу, 54 - 0:2, Кауфманн, 68 - 1:2, Вренези (пен), 75 - 2:2, Салаи, 99 - 2:3, Пфайфер, 114 - 3:3
"Вюрцбургер Киккерс": Верстаппен, Kwadwo, Хеммерих, Хансен, Гнаазе (Видеманн, 65), Шуппан, Зонтаймер, Хэгеле, Кауфманн, Бауманн (Вренези, 58), Пфайфер.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Гайгер (Сков, 78), Руди, Грифо (Салаи, 46), Цубер (Бренет, 72), Бебу, Гриллич (Рупп, 90).
"Баунаталь" - "Бохум" 2:3
"Ульм" - "Хайденхайм" 0:2
"Дельменхорст" - "Вердер" 1:6
Голы: Осако, 10 - 0:1, Мойсандер, 19 - 0:2, Шмидт, 30 - 1:2, Рашица, 37 - 1:3, Клаассен, 40 - 1:4, Пиццарро, 68 - 1:5, Пиццарро, 74 - 1:6
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19