"Хоффенхайм" и "Вольфсбург" побеждают на выезде

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"Хоффенхайм" и "Вольфсбург" побеждают на выездеЗавершились очередные матчи 17 тура немецкой Бундеслиги. В Берлине "Герта" принимала "Хоффенхайм" и уступила со счетом 0:3. Поражение хозяев, очевидно, заставит задуматься руководство о смене главного тренера. На его место некоторые СМИ уже сватают наставника "Спартака" Тедеско. "Герта" занимает 14 строчку таблицы, набрав 17 очков. "Хоффенхайм" выступает немного лучше. В его активе 19 баллов и 11 место в таблице Бундеслиги.

"Герта" - "Хоффенхайм" 0:3 (0:1)

Голы: Руди, 33 - 0:1, Крамарич, 68 - 0:2, Крамарич, 88 - 0:3
Нереализованный пенальти: Пионтек, 12

"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 46), Штарк, Альдерете, Миттельштедт (Нетц, 60), Дарида (Лукебакио, 60), Гендузи, Тузар, Кордоба, Пионтек (Редан, 72), Матеус Кунья.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Нордтвейт, 60), Пош, Адамс, Гачинович, Йон, Руди, Самассеку, Баумгартнер (Богарде, 88), Крамарич (Адамян, 90), Даббур (Бебу, 60).

В еще одном матче тура "Майнц" встречался дома с "Вольфсбургом". Хозяева не смогли оказать должного сопротивления и, как итог, проиграли 0:2. Гости поднялись в "зону еврокубков", набрав 29 очков и занимая 6 место в таблице. "Майнц" остался на предпоследнем, 17 месте. У команды только 7 баллов в 17 матчах.

"Майнц" - "Вольфсбург" 0:2 (0:0)

Голы: Бялек, 65 - 0:1, Вегорст, 79 - 0:2

"Майнц": Центнер, Белль (Салаи, 74), Хак, Ниакате, Мвене, Озтуналы (Тауэр, 62), Латца, Боэтиюс (Кор, 62), Баррейро, Онисиво, Буркардт (Квайсон, 82).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд (Гилавоги, 88), Штеффен, Шлагер, Брекало (Бялек, 60), Филипп (Герхардт, 74), Баку (Мбабу, 75), Вегорст (Мехмеди, 87).

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