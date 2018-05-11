"Хоффенхайм" интересуется хавбеком молодёжной сборной Германии

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"Хоффенхайм" интересуется хавбеком молодёжной сборной Германии

"Хоффенхайм" интересуется полузащитником "Майнца" и молодёжной сборной Германии Суатом Сердаром, сообщает Bild.

По сведениям издания, "сине-белые" рассчитывают купить 21-летнего центрального хавбека ближайшим летом. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Сердар сыграл за "Майнц" 28 матчей и забил 3 гола.

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