"Хоффенхайм" купил игрока сборной Армении

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Яна Регенсбурга" Саркиса Адамяна.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 25-летний футболист заключил с немецким клубом контракт до 2022 года.

Адамян выступал за "Ян Регенсбург" с 2017 года, в его активе 68 матчей и 20 забитых голов.

Форвард с 2013 года защищает цвета сборной Армении, сыграл 14 матчей и забил 1 гол.

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