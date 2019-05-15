"Хоффенхайм" купил игрока сборной Армении
"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Яна Регенсбурга" Саркиса Адамяна.
Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 25-летний футболист заключил с немецким клубом контракт до 2022 года.
Адамян выступал за "Ян Регенсбург" с 2017 года, в его активе 68 матчей и 20 забитых голов.
Форвард с 2013 года защищает цвета сборной Армении, сыграл 14 матчей и забил 1 гол.
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|Хоффенхайм
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|Вердер Бремен
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