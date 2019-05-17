"Хоффенхайм" купил тоголезского хавбека
"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ганновера" Илы Бебу.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 25-летний тоголезец заключил с зинсхаймским клубом контракт до 2023 года.
Бебу выступал за "Ганновер" с 2017 года, сыграл 44 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.
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