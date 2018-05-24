"Хоффенхайм" купил защитника ПСВ

Защитник ПСВ Джошуа Бренет перешёл в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 24-летний голландец заключил с немецким клубом контракт до 2022 года.

Бренет является воспитанником ПСВ, за основную команду выступал с 2013 года, сыграл 150 матчей и забил 4 гола.

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