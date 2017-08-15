"Хоффенхайм" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

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"Хоффенхайм" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Хоффенхаймом" и "Ливерпулем" (1:2).

Видео: "Хоффенхайм" - "Ливерпуль".

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