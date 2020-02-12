"Хоффенхайм" мог подписать Холанда в 2016 году, но не договорился с ним по деньгам

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"Хоффенхайм" мог подписать Холанда в 2016 году, но не договорился с ним по деньгам
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в 2016 году мог стать игроком "Хоффенхайма", сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист тренировал с командой U16 и был готов подписать контракт. Впрочем, норвежец требовал зарплату в размере пяти тысяч евро в месяц, что не устроило немцев, которые на тот момент платили молодым футболистам не более двух тысяч.

Напомним, что в зимнее трансферное окно перешел в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" за 20 миллионов евро. В составе немецкого клуба он провел пять матчей и забил восемь голов.

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