"Хоффенхайм" не смог обыграть"Герту"

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на своем поле сыграл вничью с берлинской "Гертой".

"Хоффенхайм" - "Герта" - 1:1

Голы: Вагнер, 6 - 1:0, Эссвайн, 55 - 1:1.

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Гейгер, Кадерабек (Пасслак, 74), Демирбей, Амири, Цубер (Шульц, 82), Вагнер (Ут, 61), Крамарич.

"Герта": Ярштайн, Пекарик, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред, Леки, Дуда (Штокер, 78), Вайзер (Харагучи, 82), Эссвайн (Ибишевич, 88).

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Майнц". | soccernews.ru