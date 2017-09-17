"Хоффенхайм" не смог обыграть"Герту"

Теги хоффенхаймгерта

"Хоффенхайм" не смог обыграть"Герту"В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на своем поле сыграл вничью с берлинской "Гертой".

"Хоффенхайм" - "Герта" - 1:1

Голы: Вагнер, 6 - 1:0, Эссвайн, 55 - 1:1.

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Гейгер, Кадерабек (Пасслак, 74), Демирбей, Амири, Цубер (Шульц, 82), Вагнер (Ут, 61), Крамарич.

"Герта": Ярштайн, Пекарик, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред, Леки, Дуда (Штокер, 78), Вайзер (Харагучи, 82), Эссвайн (Ибишевич, 88).

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Майнц". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 4 10
2 Ганновер 96 4 10
3 Бавария Мюнхен 4 9
4 Шальке 4 9
5 Хоффенхайм 4 8
6 РБ Лейпциг 4 7
7 Аугсбург 4 7
8 Гамбург 4 6
9 Штутгарт 4 6
10 Боруссия Менхенгладбах 4 5
11 Герта 4 5
12 Байер Леверкузен 4 4
13 Айнтрахт Франкфурт 4 4
14 Вольфсбург 4 4
15 Майнц 05 4 3
16 Фрайбург 4 2
17 Вердер Бремен 4 1
18 Кельн 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов