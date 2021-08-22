"Хоффенхайм" не смог возглавить Бундеслигу

Фото: инстаграм "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле сыграл вничью с "Унионом" со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл игрок гостей Нико Гиссельманн, но вскоре хозяев вывел вперед Кевин Акпогума и Бруун Ларсен. Во второй половине равновесие восстановил Тайво Авонийи.

"Хоффенхайм", набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" с двумя очками занимает 11-ю позицию.

"Хоффенхайм" – "Унион" - 2:2 (2:1)

Голы: Гиссельманн, 10 - 0:1, Акпогума, 14 - 1:1, Бруун Ларсен, 30 - 2:1, Авонийи, 47 - 2:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош, Раум, Руди (Самассеку, 79), Баумгартнер (Гачинович, 79), Штиллер, Крамарич, Даббур (Рюттер, 62), Бруун Ларсен (Адамян, 62).

"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн (Триммель, 69), Харагути (Тойхерт, 85), Хедира, Крузе, Ингвартсен (Озтуналы, 60), Авонийи (Фогльзаммер, 69).

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