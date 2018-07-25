"Хоффенхайм" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"



Ганский защитник "Янг Бойз" Касим Нуху стал игроком "Хоффенхайма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с немецким клубом пятилетний контракт.

Стоит отметить, что прошлой зимой ганцем интересовался "Спартак".

23-летний Нуху выступал за "Янг Бойз" с 2016 года, провел за клуб 59 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Медеаму", "Леганес" и "Мальорку". За сборную Ганы сыграл 4 матча и забил 2 мяча. Чемпион Швейцарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8,5 миллионов евро.

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