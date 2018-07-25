"Хоффенхайм" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"
Ганский защитник "Янг Бойз" Касим Нуху стал игроком "Хоффенхайма", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с немецким клубом пятилетний контракт.
Стоит отметить, что прошлой зимой ганцем интересовался "Спартак".
23-летний Нуху выступал за "Янг Бойз" с 2016 года, провел за клуб 59 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Медеаму", "Леганес" и "Мальорку". За сборную Ганы сыграл 4 матча и забил 2 мяча. Чемпион Швейцарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8,5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22