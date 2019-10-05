"Хоффенхайм" обыграл "Баварию" благодаря дублю Адамяна и другие результаты 7-го тура Бундеслиги
В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё четыре матча.
"Бавария" дома сенсационно уступила "Хоффенхайму", в составе которого дублем отличился полузащитник сборной Армении Саркис Адамян.
Главные конкуренты "ротен" - дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" - также потеряли очки в играх с "Фрайбургом" и "Байером" соответственно.
В ещё одном поединке "Майнц" на выезде взял верх над "Падерборном".
"Фрайбург" – "Боруссия Д" - 2:2
Голы: Витсель, 20 - 0:1, Вальдшмидт, 55 - 1:1, Хакими, 67 - 1:2, Аканджи, 89 (автогол) - 2:2.
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кох, Кюблер (Грифо, 85), Шмид, Абраши (Петерсен, 75), Хефлер, Хаберер, Хайнц, Хелер (Шаллаи, 68), Вальдшмидт.
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Брандт, 14; Шмельцер, 87), Хакими, Хуммельс, Аканджи, Гётце, Витсель, Ройс, Дилэйни, Азар (Санчо, 63), Геррейру.
"Бавария" – "Хоффенхайм" - 1:2
Голы: Адамян, 54 - 0:1, Левандовски, 73 - 1:1, Адамян, 79 - 1:2.
"Бавария": Нойер, Зюле, Павар, Боатенг, Киммих, Алькантара, Толиссо (Перишич, 60), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 60), Левандовски.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Пош, Хюбнер, Кадержабек (Стафилидис, 62), Гриллич (Нордтвейт, 67), Гайгер, Адамян (Бичакчич, 82), Руди, Бебу, Сков.
"Падерборн" – "Майнц" - 1:2
Голы: Квайсон, 8 - 0:1, Цолински, 14 - 1:1, Бросински, 32 (пенальти) - 1:2.
"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Коллинз, Килиан, Дрэгер, Каули (Антви-Аджей, 84), Гьясула (Риттер, 64), Василиадис, Прегер, Цолински, Михель (Шелтон, 64).
"Майнц": Центнер, Бросински, Сен-Жюст, Ниакате, Боэтиюс (Баррейро, 90), Озтуналы, Квайсон (Буркардт, 77), Фернандеш, Онисиво (Салаи, 85), Баку, Кунде.
"Байер" – "РБ Лейпциг" - 1:1
Голы: Фолланд, 66 - 1:0, Нкунку, 78.
"Байер": Градецки, Бендер, Синкгравен (Венделл, 46), Вайзер, Та, Амири, Арангис (Демирбай, 89), Хавертц, Бельараби (Диаби, 76), Баумгартлингер, Фолланд.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Форсберг, Лаймер, Забитцер (Шик, 63), Демме, Вернер (Нкунку, 59), Матеус Кунья (Поульсен, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|2
|Фрайбург
|7
|14
|3
|РБ Лейпциг
|7
|14
|4
|Байер Леверкузен
|7
|14
|5
|Шальке
|6
|13
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|7
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|8
|Вольфсбург
|6
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Хоффенхайм
|7
|8
|12
|Вердер Бремен
|6
|7
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|6
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|6
|4
|17
|Кельн
|6
|3
|18
|Падерборн
|7
|1