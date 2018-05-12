"Хоффенхайм" обыграл "Боруссию" и завоевал бронзовые медали

В центральном мачте заключительного тура Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал "Боруссию". Хозяевам необходимо было непременно побеждать, дортмундцев могло устроить и поражение. Минимальное даже оставляло "шмелей" на третьем месте, а чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов, нельзя было проигрывать с крупным счётом.

"Хоффенхайм" должен был идти вперед с удвоенной энергией с самого начала матча, так как в параллельном поединке "Байер" забил два быстрых гола и вышел в онлайн-таблице на четвертое место. Первыми же неплохим ударом отметились гости, когда Геррейру выстрелил под перекладину, но Бауманн перевел мяч на угловой. Через две минуты португалец выскочил на ворота, воспользовавшись пасом Санчо, но со второй попытки также не сумел переиграть вратаря, хотя расстреливал Бауманна в упор. В ответ хорошо пробил Крамарич – Бурки не сумел зафиксировать мяч, но на добивании никого не оказалось.

Обоюдоострая игра продолжилась, забитые мячи были делом времени. Команды не заставили долго ждать. Хозяевам поля решил помочь вратарь "Боруссии" Бурки, он ошибся при приеме мяча, затем вынес его прямо на Крамарича, который воспользовался подарком, вписав свое имя на табло. Через минуту защитники "Боруссии" решили поддержать почин вратаря, дав Салаи выйти один на один, но игрок хозяев не сумел забить второй гол.

"Боруссия" могла сравнять счёт на 33 минуте, когда на свидание с вратарем вывалился уже Шюррле, однако Андре не попал в створ. Команды ушли на перерыв при счете 1:0, он устраивал как "Хоффенхайм", так и "Боруссию".

Во втором тайме картина игры не изменилась, обе команды атаковали, создавали моменты, вот только голов удалось забить на порядок больше. В начале второй половины игры Бурки дважды спас свою команду, а затем Ройс сравнял счёт: Марко сыграл в стенку с Геррейру и замкнул прострел португальца с фланга.

Радовались гости не долго, в очередной раз провалилась оборона "шмелей", Салаи снова вышел один на один и со второй попытки не оставил шансов Бурки. Закрепил успех "Хоффенхайма" Кадержабек. После навеса со штрафного мяч заметался по вратарской "Боруссии", один удар отбил Бурки, также с линии ворот мяч выбил Аканджи, но все же Кадержабек затолкал игровой снаряд в сетку. Этот мяч позволил "Хоффенхайму" опередить "Боруссию" и занять третье место в Бундеслиге, "шмели" опустились на четвертое, но все равно попали в Лигу чемпионов.

"Хоффенхайм" – "Боруссия" 3:1

Голы: Крамарич, 26 – 1:0; Ройс, 58 – 1:1; Салаи, 63 – 2:1; Кадержабек, 73 – 3:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Вог, Акпогума, Кадержабек, Цубер (Амири, 65), Гриллич, Салаи, Шульц, Крамарич (Полянски, 78), Ут (Хак, 88).

"Боруссия": Бурки (Вайденфеллер, 90), Геррейру, Пищек, Аканжи, Шмельцер, Вайгль, Пулишич, Ройс, Шахин, Санчо, Шюррле (Кагава, 74).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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