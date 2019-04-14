"Хоффенхайм" обыграл "Герту" и ворвался в зону еврокубков
В матче 29-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" обыграл "Герту" со счетом 2:0 благодаря голам Надима Амири и Риса Нельсона.
"Хоффенхайм" – "Герта" - 2:0 (1:0)
Голы: Амири, 29 - 1:0, Нелсон, 76 - 2:0
Благодаря победе "Хоффенхайм" ворвался в зону еврокубков, поднявшись на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков. "Герта" осталась на 11-й позиции, имея в активе 35 очков.
Не пропустите: Вернер хочет покинуть "РБ Лейпциг" и перейти в топ-клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" одержала победу над "Фортуной"
-
"Зенит" разгромил "Анжи"
-
"Сампдория" обыграла "Дженоа", "Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"
-
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" и вновь возглавил АПЛ
-
"Монпелье" переиграл "Тулузу", "Ренн" и "Ницца" победителя не выявили
-
Джоуи Бартон напал на тренера "Барнсли"
-
"Ростов" перед матчем со "Спартаком" подготовил болельщикам развлечения в стиле "Игры Престолов"
-
Газинский провел юбилейный матч за "Краснодар" в Премьер-лиге
-
"Атлетик" обыграл "Райо Вальекано" благодаря дублю Уильямса
-
Яровинский: "Если позовут в "Реал" главным тренером, я не откажусь"
-
Кроос может пропустить матч с "Леганесом"
-
"Хоффенхайм" обыграл "Герту" и ворвался в зону еврокубков
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" получил жуткую травму в матче АПЛ
-
"Динамо" упустило победу над "Краснодаром"
-
Слуцкий: "Счастлив в "Витессе". Соглашусь подписать новый контракт"
-
Зидан: "Заменить Роналду невозможно и это проблема"
-
ПСВ обыграл "Граафсхап" и догнал "Аякс" в турнирной таблице чемпионата Нидерландов
-
Отец Мбаппе: "Реал"? От слухов, как от шоколадного торта, может начать болеть живот, если его много съешь"
-
"Вальядолид" на 96-й минуте упустил победу над "Хетафе" (видео голов)
-
1
Йович стал приоритетной целью "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|2
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Шальке
|29
|27
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14