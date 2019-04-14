"Хоффенхайм" обыграл "Герту" и ворвался в зону еврокубков

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"Хоффенхайм" обыграл "Герту" и ворвался в зону еврокубков

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" обыграл "Герту" со счетом 2:0 благодаря голам Надима Амири и Риса Нельсона.

"Хоффенхайм" – "Герта" - 2:0 (1:0)
Голы: Амири, 29 - 1:0, Нелсон, 76 - 2:0

Благодаря победе "Хоффенхайм" ворвался в зону еврокубков, поднявшись на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков. "Герта" осталась на 11-й позиции, имея в активе 35 очков.

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