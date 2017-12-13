"Хоффенхайм", обыграв "Штутгарт", вернул себе третье место в турнирной таблице Бундеслиги

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"Хоффенхайм", обыграв "Штутгарт", вернул себе третье место в турнирной таблице БундеслигиВ матче 16-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на своем поле минимально обыграл "Штутгарт".

"Хоффенхайм" - "Штутгарт" - 1:0

Гол: Ут, 81 - 1:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Хубнер, Кадерабек, Демирбей, Гейгер (Гриллитч, 61), Рупп (Крамарич, 66), Шульц, Гнабри (Салаи, 77), Ут.

"Штутгарт": Цилер, Павар, Бадштубер, Баумгартль, Бек, Аскасибар, Гентнер, Инсуа, Аколо (Брекало, 37), Озкан (Аого, 80), Донис (Асано, 26).

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц". | soccernews.ru

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