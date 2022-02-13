"Хоффенхайм" победил "Арминию" и вплотную приблизился к зоне ЛЧ
Фото: инстаграм "Хоффенхайма"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле обыграл "Арминию" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Беньямина Хюбнера и Жоржиньо Рюттера.
"Хоффенхайм", набрав 34 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. При этом клуб отстает от 4-го места только по разнице мячей. "Арминия" с 22 очками осталась на 15-й позиции.
"Хоффенхайм" – "Арминия" - 2:0 (1:0)
Голы: Хюбнер, 22 - 1:0, Рюттер, 51 - 2:0
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер (Пош, 74), Гриллич, Раум, Гайгер (Руди, 84), Самассеку (Нордтвейт, 84), Баумгартнер, Бебу (Бруун Ларсен, 74), Даббур, Рюттер (Кадержабек, 62).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер (Рамуш, 57), Барретт-Лаурсен (Белло, 62), Кастро, Шопф, Окугава (Ласм, 75), Василиадис, Зерра (Клос, 62), Крюгер (Хак, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20