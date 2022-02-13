"Хоффенхайм" победил "Арминию" и вплотную приблизился к зоне ЛЧ

Фото: инстаграм "Хоффенхайма"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле обыграл "Арминию" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Беньямина Хюбнера и Жоржиньо Рюттера.

"Хоффенхайм", набрав 34 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. При этом клуб отстает от 4-го места только по разнице мячей. "Арминия" с 22 очками осталась на 15-й позиции.

"Хоффенхайм" – "Арминия" - 2:0 (1:0)

Голы: Хюбнер, 22 - 1:0, Рюттер, 51 - 2:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер (Пош, 74), Гриллич, Раум, Гайгер (Руди, 84), Самассеку (Нордтвейт, 84), Баумгартнер, Бебу (Бруун Ларсен, 74), Даббур, Рюттер (Кадержабек, 62).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер (Рамуш, 57), Барретт-Лаурсен (Белло, 62), Кастро, Шопф, Окугава (Ласм, 75), Василиадис, Зерра (Клос, 62), Крюгер (Хак, 62).

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